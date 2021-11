BSC gegen FC Schalke 04 : Bonner SC gewinnt mit 4:3 gegen Schalkes U23

Bonn Der Bonner SC hat am Sonntag gegen die U23 des FC Schalke 04 gespielt. Und mit 4:3 gewonnen. Der Sieg war dennoch wackelig.

Entgegen seiner Vorliebe, wenig am Mannschaftsgefüge zu ändern, hatte Joppe vor dem Spiel die Rotationskeule ausgepackt. Mit Matti Fiedler, Serhat-Semih Güler, Jonas Berg und Nils Teixeira änderte der BSC-Coach die Startelf, die maßgeblich am 3:1-Erfolg vor einer Woche in Wegberg-Beeck beteiligt war, gleich auf vier Positionen. Dafür nahmen Creighton Braun, Kris Fillinger, Alexander Tacki Sai und Lars Holtkamp zunächst auf der Bank Platz. Auf der Gegenseite schien die Schalker Vereinsführung den Ernst der Lage nach sieben sieglosen Spielen und dem Absturz auf Platz 16 erkannt zu haben. Mit Timo Becker, Marc Rzatkowski und Kerim Calhanoglu standen Schalke-Coach Torsten Fröhling immerhin drei Profis zur Verfügung.

Auch auf dem Platz schien die Knappenschmiede verstanden zu haben. Folglich gehörten die ersten Minuten den Gästen. Die erste echte Torchance aber hatten die Hausherrn. Nach feinem Steckpass von Masaaki Takahara lief Güler unbehelligt auf Schalkes Keeper Felix Wienand zu, schoss aber überhastet rechts am Tor vorbei (9.). Drei Minuten später köpfte Matti Fiedler nach Takahara-Ecke aus drei Metern in die Arme von Wienand – auch das ein 100-Prozenter. Wie so oft im Fußball, fiel dann der erste Treffer auf der anderen Seite – und gleich zwei Schalker Profis waren beteiligt. Die Freistoßflanke von Rzatkowski verlängerte Becker, der sich im Kopfballduell gegen Leander Goralski durchsetzen konnte, auf den Kopf von Diamant Berisha, der aus kurzer Entfernung nur noch einnicken musste (21.). Dass der Schalker Nachwuchs an akuten Abwehrproblemen leidet, demonstrierten die Gäste anschaulich in der 26. und 27. Minute. Zunächst durfte Matti Fiedler nach der Takahara-Flanke erneut völlig freistehend auf das Schalker Tor köpfen. Vom Körper von Calhanoglu prallte der Ball schließlich zum 1:1 über die Linie. Dann, nur 60 Sekunden später, glänzte Takahara erneut als Vorbereiter. Diesmal blieb Güler cool, versenkte das Leder unhaltbar für Wienand zum 2:1 im langen Eck. Und der BSC bohrte weiter in der Schalker Wunde. In der 39. Minute verließen ausgerechnet Timo Becker alle guten Geister, als der Schalker Profi, von Güler gestört, beim Kopfball auf seinen Schlussmann Teixeira übersah, der auf diese Weise wohl noch nie so leicht in seiner Karriere zum Torerfolg kam. Weitere 120 Sekunden später setzte sich Güler auf der rechten Seite gegen zwei Schalker durch und bediente den mitgelaufenen Berg, der den Ball zum 4:1 über die Linie grätschte.