BSC vs. KFC Uerdingen : Bonner SC spielt 1:0 gegen KFC Uerdingen

Der BSC gewann mit 1:0. Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC hat im Spiel gegen den KFC Uerdingen mit 1:0 gewonnen. Sicher vor dem Abstieg ist der BSC deswegen allerdings nicht.

Von Thomas Heinen

Die Finanzbehörden in Nordrhein-Westfalen setzen vom 17. Dezember bis Silvester Vollstreckungen und Betriebsprüfungen aus. Schließlich ist ja bald Weihnachten. Ob aber Björn Joppe, dem Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten über die Feiertage Ungemach erspart bleibt, darf zumindest bezweifelt werden. Denn nach dem 1:1 (1:0) gegen Tabellenschlusslicht KFC Uerdingen, dass Joppe selbst als Endspiel tituliert hatte, rutschte der BSC wieder auf einen Abstiegsplatz, den Lotte gewann zeitgleich in Homberg mit 2:1. Nach dem Eigentor des Uerdingers Jesse Sierck in der 21. Minute nach feiner Einzelleistung von Luis Monteiro gelang Charles Atsina in der 76. Minute der verdiente Ausgleich für den abgeschlagenen Tabellenletzten. „Für uns fühlt sich das an wie eine Niederlage. Uns fehlte das Selbstvertrauen. Trotzdem müssen wir das Spiel gewinnen und mit 2:0 in die Pause gehen. Leider schaffen wir es nicht, 90 Minuten konstant zu spielen. Das 1:1 geht auf unsere Kappe.“

Gegenüber dem bitteren 1:6 beim Primus Rot-Weiss Essen hatte Joppe seine Startelf auf vier Positionen verändert. Für Kris Filinger (Kreuzbandriss), Matti Fiedler (Rücken), Etienne Mukanya und Massaman Keita, die zunächst auf der Bank Platz nahmen, spielten Lars Holtkamp, Ismael Maloko, Luis Monteiro und Daniel Somuah, der vor der Partie für sein 200. Spiel für den BSC geehrt wurde. Seine 200 Einsätze hatte der Stürmer bereits beim 2:2 gegen Rot-Weiss Ahlen voll gemacht.

Die letzte Partie in dieser Saison im Sportpark Nord – aber Januar weicht der BSC aufgrund der Renovierungsarbeiten ins Pennenfeld nach Bad Godesberg aus – begannen beide Teams nervös. Abstiegskampf, zumal auf tiefem und ramponiertem Rasen, erschwert nun einmal präzises Passspiel. Zahlreiche und vor allem frühe Ballverluste waren die Folge. Die Hausherrn, zum Siegen verdammt, brachten deshalb in den ersten 20 Minuten keinen gefährlichen Vorstoß zustande. Das sollte sich in der 21. Minute schlagartig ändern. Eine Einzelaktion brachte die ersehnte Führung. Monteiro hatte sich über die rechte Seite auf den Weg gemacht und bis zur Torauslinie durchgedribbelt. Den Rückpass des 19-jährigen bugsierte schließlich Jesse Sierck zum 1:0 für die Gastgeber ins eigene Netz. Beruhigend wirkte der Treffer nicht. Immer wieder setzten die Gäste Nadelstiche, ohne allerdings das Tor von Kevin Birk ernsthaft in Gefahr zu bringen. Dafür hätte in der 36. Minute Maximilian Pommer sorgen müssen. Aber der Mittelfeldakteur des BSC zögerte vor den Augen von Ex-Torjäger Lucas Musculus nach Zuspiel von Güler, der KFC-Kapitän Leonel Kadiata zuvor regelrecht niedergekämpft hatte, fünf Meter vor dem Tor schlichtweg zu lange.

Mit vereinten Kräften verhinderte die Gästeabwehr den erneuten Einschlag. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff hielten dann die BSC-Anhänger den Atem an, als Justin Neiß nur knapp am langen Pfosten des Bonner Gehäuses vorbeigezielt hatte. Nicht viel fehlte auch beim Abschluss von Leander Goralski nach einer Pommer-Ecke (45.). So blieb es bis zum Halbzeitpfiff bei der hauchzarten, aber verdienten 1:0-Führung für die Hausherrn.

Auch in den zweiten 45 Minuten konnte Niemand auf der Tribüne den Gastgebern das Bemühen absprechen, einen zweiten Treffer nachzulegen. Zählbares, sprich gefährliche Aktionen blieben allerdings Mangelware. Erst in der 66. Minute schoss Rudolf González weit über das Uerdinger Tor – der erste Bonner Abschluss nach dem Seitenwechsel. Und so trauten sich die Gäste immer häufiger vor das Bonner Tor. In der 75. Minute gelang es Goralski noch, das Feuer auszutreten, indem der Bonner Innenverteidiger den Kopfball von Luca Jensen auf der Torlinie abwehrte. Wenige Sekunden später kam gegen den Kopfball von Charles Atsina jede Hilfe zu spät – der mittlerweile verdiente Ausgleich für Uerdingen. Drei Minuten später schrammten die Gastgeber knapp am Supergau vorbei, als Leono Augusto weniger Zentimeter am linken Pfosten vorbeizielte. Zwei Minuten vor dem Abpfiff hielt KFC-Schlussmann den Punkt gegen den eingewechselten Justin Klein fest.

Bonner SC: Birk, González, Goralski, Teixeira, Afamefuna, Maloko, Holtkamp, Pommer (60. Ehret), Güler (85. Klein), Monteiro (67. Takahara), Somuah (76. Mukanya).

KFC Uerdingen: Jovic, Schlösser, Karakas, Fladung (46. Baba), Neiß (72. Prodanovic), Atsina, Terada, Kadiata, Yun (46. Augusto), Jensen, Sierck.