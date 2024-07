Testspiel im Sportpark Nord Bonner SC trotzt MSV Duisburg souverän mit 1:1

So gehörten die Anfangsminuten und der Großteil der ersten 45 Minuten dem Viertligisten, der schnellstmöglich nach dem Absturz in Liga vier in den Profifußball zurückkehren will. Entsprechend hatte Gästetrainer Dietmar Hirsch aufgestellt. Gleich die erste Aktion brachte den Gästeblock in Wallung, als der Ball nach wenigen Minuten an der Latte des von Kevin Birk gehüteten Tores landete. Nach einem Eckball zappelte der Ball dann im Netz. Malek Fakhro hatte getroffen (7.). Danach fanden die Gastgeber besser in die Partie, ohne allerdings das Tor von MSV-Schlussmann Kevin Kunz entscheidend in Gefahr bringen zu können. Erst in der 42. Minute sorgte der MSV durch den Lattentreffer von Can Coskun für einen weiteren Aufreger.