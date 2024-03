Neuer Mittelstürmer Koruk soll Offensive des Bonner SC ankurbeln

Am Sonntag im Gastspiel des BSC beim FC Hürth dürften die Pläne von Glatzel ähnlich aussehen. Wenn keine Verletzung dazwischenkommt, wird der neue Mittelstürmer wieder von Beginn an dabei sein. Dann vielleicht einige Minuten länger und ohne Zuspruch in der Pause. „Er wird immer besser und uns noch entscheidend weiterhelfen“, sagt Glatzel. Bislang haperte es ja im Angriff. Mit den fünf Toren gegen Teveren scheint der BSC auf einem guten Weg.