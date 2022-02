Absage in der Regionalliga : Orkan verhindert Spiel des Bonner SC bei Fortuna Köln

Angefressen: BSC-Sportdirektor Daniel Zillken hätte gerne am Freitag gespielt. Foto: rheinzoom.photo

Bonn Das Regionalliga-Spiel des Bonner SC bei Fortuna Köln ist abgesagt worden. Eine Verlegung auf Samstag oder Sonntag war aus finanziellen Gründen nicht möglich.

Während die anderen Vereine am Wochenende in der Fußball-Regionalliga West um Punkte spielen, sind Fortuna Köln und der Bonner SC zum Zuschauen verdammt. Bereits am Mittwochabend hatte die Stadt Köln aufgrund der Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdienstes das Kölner Südstadion, in dem am Freitagabend um 19 Uhr das Derby zwischen der Fortuna und dem BSC stattfinden sollte, aus Sicherheitsgründen gesperrt.

„Wir bedauern sehr, diese Entscheidung treffen zu müssen, da wir uns derzeit sportlich auf dem richtigen Weg befinden. Bei einer solchen expliziten Warnung können wir jedoch die Sicherheit und den Schutz unserer Zuschauer und Aktiven, sowie Mitwirkenden nicht guten Gewissens garantieren“, erklärt Fortuna-Geschäftsführer Benjamin Bruns auf der Homepage des Vereins. Am Dienstagabend hatte die Fortuna das Nachholspiel bei den Sportfreunden Lotte mit 2:1 gewonnen und ist damit bis auf fünf Punkte an Spitzenreiter Rot-Weiss Essen herangerückt, hat aber ein Spiel weniger als Essen.

Auch BSC-Sportdirektor Daniel Zillken bedauert die Absetzung. „Ich habe darum gekämpft, das Spiel auf den Samstag oder Sonntag zu verschieben. Aber das war für die Kölner aus organisatorischen und finanziellen Gründen nicht möglich“, berichtet der 54-Jährige. So hatte laut Zillken der für das Spiel der Fortuna gegen den BSC beauftragte Sicherheitsdienst eine Verlegung auf den Samstag abgelehnt, weil das Unternehmen auch beim Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt am Samstagabend im Einsatz ist. Für einen Einsatz am Sonntag wären für die Fortuna Zuschläge fällig geworden.