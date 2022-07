Testspiel gegen Asteras Tripolis : Eine Halbzeit hält der Bonner SC gut mit

Engagiert am Spielfeldrand: Lukas Sinkiewicz (links). Foto: Boris Hempel

Bonn Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC unterliegt dem griechischen Erstligisten Asteras Tripolis mit 0:2. Neuzugang Poggenberg fehlt noch.

Lukas Sinkiewicz, der Cheftrainer des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC, muss Schwerpunkte setzen. In der vergangenen Woche stand die Arbeit gegen den Ball in den Übungseinheiten im Vordergrund, was auch ein Stück weit mit dem Testspielgegner Asteras Tripolis aus der ersten griechischen Liga zu tun hatte. Zwar verlor der BSC am Samstag im Troisdorfer Aggerstadion erwartungsgemäß gegen die Profis vom Peleponnes mit 0:2 (0:0), hielt aber vor allem im ersten Durchgang ordentlich dagegen.

„Die Einstellung und das Abwehrverhalten waren in Ordnung“, bilanzierte Sinkiewicz nach der Begegnung. Dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gegen den Neunten der griechischen Super League, der vom in Köln geborenen Iraklis Metaxas trainiert wird, mit zunehmender Spieldauer mehr Torchancen zuließ, machte dem BSC-Coach keine Sorgen. „Es war klar, dass die Profis den Druck weiter erhöhen.“

Auf der anderen Seite sah Sinkiewicz aber auch den einen oder anderen gelungenen Angriff seiner Mannschaft. Und so hätten Gastspieler Naoki Nakamura, Jonas Berg und nach dem Seitenwechsel Alexander Tackie Sai durchaus ein Tor für den Fünftligisten erzielen können.

Verzichten mussten die Zuschauer im Aggerstadion allerdings noch auf die Darbietungen von Dan-Patrick Poggenberg. Der Neuzugang vom Regionalligisten SC Fortuna Köln steigt erst am kommenden Wochenende nach einer Muskelverletzung in die Trainingsarbeit ein. Der 30-Jährige bringt ein gehöriges Maß an Erfahrung mit in den Sportpark.

Poggenberg spielte 16-mal in der 2. Bundesliga

Allein 16-mal spielte der in Bad Oldesloe geborene Linksverteidiger in der 2. Bundesliga für den MSV Duisburg. Hinzu kommen 70 Einsätze in der 3. Liga und 168 Spiele in der Regionalliga Nord und West. „Wir sind sehr froh, dass sich Poggenberg für uns entschieden hat“, sagte BSC-Sportdirektor Daniel Zillken, der bis zum Saisonstart am 20. August in Hürth noch zwei bis drei Neuzugänge präsentieren will. „Natürlich hatte Poggenberg auch Angebote aus der Regionalliga. Aber er tritt demnächst eine neue Arbeitsstelle an und wollte im Kölner Raum bleiben“, erklärte Zillken. „Faktoren, die uns in die Karten gespielt haben.“