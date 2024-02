Testspiel gegen BC Ahrweiler Bonner SC ist weiter in Torlaune

Bonn · Der Bonner SC hat sich in einem Testspiel erneut in Torlaune gezeigt. Gegen den Rheinlandligisten BC Ahrweiler ging es am Ende fast zweistellig aus.

07.02.2024 , 21:59 Uhr

BSC-Trainer Sascha Glatzel kann zufrieden mit der Vorbereitung seines Teams auf die anstehenden Aufgaben in der Liga sein. Foto: Boris Hempel

Von Thomas Heinen