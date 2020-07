Wechsel nach Chemnitz : Bonner SC verliert mit Omerbasic weiteren Leistungsträger

Bonn Mit sofortiger Wirkung verlässt Adis Omerbasic den Bonner SC. Der 25-jährige Rechtsverteidiger wechselt nach vier Jahren in Bonn zum Chemnitzer FC.

„Dem Wunsch sind wir als Verein nachgekommen, weil Adis in den letzten Jahren viel für den BSC geleistet hat und wir ihm keine Steine in den Weg legen wollten.“ Omerbasic, Jahrgang 1995, spielte in der Jugend von Bayer 04 Leverkusen. Nach einer Zwischenstation beim SV Bergisch Gladbach wechselte der Rechtsverteidiger in die U 19 des FC Schalke 04, für die er in der Junioren-Bundesliga und der UEFA Youth League auflief. Im Januar 2016 wechselte Omerbasic nach Bonn. Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.