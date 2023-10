BSC am Dienstag gegen den FC Hürth Wer nicht mitzieht, hat schlechte Karten

„Ich hatte nie Zweifel daran, dass die Mannschaft wieder aufsteht. Die Jungs haben gezeigt, dass sie Widerständen trotzen können“, sagt Glatzel, der allerdings keinen aus dem Team herausheben wollte. Der 47-Jährige verlangt viel von seinen Spielern. Nach Ballverlust sollten so viele Akteure wie möglich wieder hinter dem Ball sein, was viel Laufarbeit erfordert. Als Musterknabe darf sich in dieser Hinsicht Michael Okoroafor bezeichnen. Was der Offensivspieler an Kilometern abspulte, war bemerkenswert.