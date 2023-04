Mit neuem Trainer gegen den VfL Vichttal Brunetto: Wir wollen und müssen liefern

Eine nicht unwesentliche Rolle bei der Verpflichtung soll Brunettos Geburtstagsfeier am 6. April gespielt haben. „Als mich Daniel gefragt hat, musste ich nicht lange überlegen.“ Bereits am Dienstag leitete der neue Cheftrainer gemeinsam mit Gordon Addai, der beim 0:0 am Samstag in Hennef interimsweise die Verantwortung trug, das Training. Am Freitagabend (19.30 Uhr, Sportpark Nord) folgt gegen den Tabellendritten VfL Vichttal die erste Bewährungsprobe für den neuen Coach. Mit einem Dreier könnte der BSC dank des besseren Torverhältnisses am Überraschungsteam der bisherigen Saison vorbeiziehen und seinerseits Rang drei einnehmen.