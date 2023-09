Bonner SC Trainer Brunetto: Es wird eine brutale Analyse geben

Bonn · Der Bonner SC hat in der Mittelrheinliga neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Das Saisonziel Aufstieg in die Regionalliga ist frühzeitig in Gefahr.

26.09.2023, 18:00 Uhr

BSC-Trainer Giuseppe Brunetto (links) findet nach der 2:4-Niederlage gegen Fortuna Köln II deutliche Worte. Er selbst hat laut BSC-Sportdirektor Daniel Zillken Rückendeckung. Foto: Boris Hempel

Von Thomas Heinen