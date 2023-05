Mittelrheinliga Ein Aufstieg aus eigener Kraft ist für den BSC nicht mehr möglich

„Schade ist nur, dass wir es nicht selbst in der Hand haben“, bedauert der Bonner Trainer. Der Tabellendritte ist also auf Ausrutscher der beiden Teams an der Tabellenspitze angewiesen. Was Wegberg-Beeck betrifft, wissen Trainer und Spieler am Sonntag bereits Bescheid. Der Tabellenführer trifft schon am Freitagabend auf den FC Hürth. Hennef spielt am Pfingstmontag bei Borussia Freialdenhoven.