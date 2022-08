Fußball-Mittelrheinliga : Bonner SC besiegt FC Pesch klar mit 5:0

Foto: Boris Hempel

Bonn. Auf dem frisch verlegten Rasen im Sportpark Nord hat der Bonner SC sein erstes Heimspiel der neuen Saison in der Mittelrheinliga gegen den über weite Strecken überforderten FC Pesch mit 5:0 gewonnen.

Von Thomas Heinen

Endlich wieder im eigenen Wohnzimmer: Nach fast neunmonatiger Abstinenz, in der die Heimspielstätte des Bonner SC renoviert worden war, durfte der Fußball-Mittelrheinligist wieder auf dem nach 50 langen Jahren frisch verlegten Rasen im Sportpark Nord um Punkte spielen. Das Ergebnis passte dann auch zum erfreulichen Anlass. Die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz gewann vor 498 Zuschauern auf dem makellosen Grün gegen den über weite Strecken überforderten FC Pesch mit 5:0 (3:0) und rehabilitierte sich damit für das enttäuschende 1:1 zum Saisonauftakt am vergangenen Samstag beim FC Hürth.

Ergün Yildiz (4.), Jonas Berg (25.) und Alexander Taki Sai (34.) hatten die Gastgeber bereits in Halbzeit eins komfortabel in Führung geschossen. Nach dem Seitenwechsel legte Samir Malaab (47.) mit dem vierten Treffer nach. In der Schlussminute erhöhte Daniel Somuah noch auf 5:0. „Mit der ersten Halbzeit war ich zufrieden“, sagte Sinkiewicz. „Die zweite Hälfte war nicht so gut. Mit einem 4:0 im Rücken muss mehr kommen, nicht nur mehr Tore. Unterm Strich bin ich aber froh, dass wir das ersten Heimspiel gewonnen haben.“

Wer rückt für den verletzten Kapitän Leon Augusto in die Startelf und welches System bevorzugt Sinkiewicz? Das waren die Fragen, die sich die BSC-Anhänger vor der Partie stellten. Für Augusto spielte Ishak Adahchur. Auch Samir Malaab durfte von Beginn an ran. Der schnelle Linksfuß ersetzte den angeschlagenen Rudol González.

Ansonsten liefen die Spieler auf, denen Sinkiewicz zumindest nach dem ersten Auftritt die nötige Gier absprach, Tore erzielen zu wollen. An der Viererkette rüttelte der 36-Jährige indes nicht. Die Dreierkette aus dem Kreispokalspiel gegen Ippendorf bleibt damit zunächst ein Experiment.

Dass Sinkiewicz trotz der durchaus üppigen Zahl von neun Treffern die Offensivbemühungen seiner Schützlinge nur zur Hälfte gebilligt hatte, schien sich die Fraktion der Angreifer zu Herzen genommen zu haben. Denn nach einem gut getimten Steckpass hob Ergün Yildiz den Ball in der 4. Minute über FC-Keeper Oliver Yates hinweg zur Bonner 1:0-Führung ins Netz. Die Gastgeber setzten nach und hatten durch Mittelstürmer Alexander Tacki Sai nach Flanke von Jan Luca Prangenberg die nächste Chance (17.).

Die dritte viel versprechende Torannäherung der Hausherren führte dann in der 25. Minute gleich zum 2:0. Diesmal glänzte Sai als Vorbereiter für Jonas Berg, der im höchsten Tempo an Yates vorbeisprintete und aus spitzem Winkel einschob. Spektakulär geriet Treffer Nummer drei. Wieder hatte Rechtsverteidiger Prangenberg geflankt. Das präzise Zuspiel versenkte Sai per Direktabnahme gegen eine überforderte Pescher Abwehr zum 3:0 (34.). Auch nach dem Seitenwechsel luden die Gäste den BSC regelrecht zum Toreschießen ein. Nach einem kapitalen Aussetzer von Roman Wakily blieb Samir Malaab nicht viel anderes übrig, als den Ball zum 4:0 ins leere Pescher Tor zu schieben (47.).

Spätestens zu diesem Zeitpunkt ging es nur noch darum, wie hoch die Gastgeber gewinnen. Entsprechend ungehalten reagierte Sinkiewicz, nachdem Yildiz nach einem gelungenen Angriff freistehend über das Pescher Tor gezielt hatte. Applaus gab es dagegen für Nico Perrey, der in der 60. Minute nach einer Ecke knapp über die Latte köpfte.

Der eingewechselte Daniel Somuah ließ in der Schlussphase der Partie gleich drei gute Gelegenheiten aus (72., 77., 82.). Auch der eingewechselte U19-Akteur Ole Johann Richter hatte das 5:0 auf dem Fuß (73.). Das fiel schließlich in der 90. Minute nach einem weiteren haarsträubenden Abwehrfehler der Gäste. Torschütze: Somuah. Am kommenden Freitag kann der BSC um 20 Uhr erneut im Sportpark Nord gegen den FC Hennef 05 zeigen, was der Sieg gegen Pesch tatsächlich wert ist. Hennef gewann am Samstagabend gegen den FC Hürth mit 2:0.

Bonner SC: Meyer, Perey, Prangenberg, Keita, Poggenberg, Adahchur (69. Decker), Malaab (63. Lichter), Pommer, Berg (78. Schirmer), Sai (63. Somuah), Yildiz (78. Erken).