Fußball-Mittelrheinliga: Bonner SC besiegt SF Baumberg mit 3:1

Während die Baumberger Hintermannschaft sichtlich Probleme mit dem kombinationssicheren und schnellen Spiel der Gastgeber hatten, verlebte Kevin Birk eine recht geruhsame erste Hälfte. Den ersten Abschluss verzeichneten die Gäste in der 27. Minute. Da hätte Baumberg eigentlich sogar 0:3 hinten liegen müssen. Aber Augusto war in der 24. Minute nach einem Foul an Okoroafor mit dem fälligen Strafstoß am Schlussmann der Sportfreunde gescheitert.