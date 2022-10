Fußball-Mittelrheinliga : Bonner SC besiegt Siegburger SV mit 2:0

Bonn Der Bonner SC hat mit einem 2:0-Heimsieg über den Siegburger SV zumindest über Nacht die Tabellenspitze übernommen. Burak Yesilay und Rudolf Gonzalez erzielten die Treffer für die Rheinlöwen.

Doch der Reihe nach: 616 zahlende Zuschauer im Sportpark Nord rieben sich in der Anfangsviertelstunde die Augen, denn die Gäste aus der Kreisstadt spielten mutig, forsch und schnörkellos nach vorne. So entwickelte sich ein Chancen-Festival auf beiden Seiten. Es ging hin und her ohne Verschnaufpausen. Kostprobe: Großchance Hendrik Strobl, der BSC-Schlussmann Ron Meyer zur ersten Rettungstat der unterhaltsamen Partie zwang (4.). Die Rheinlöwen antworten prompt durch Bilal Ksiouar (5.) und Jonas Berg (7.), dessen Versuch von Joel Kouekem kurz vor der eigenen Torlinie geblockt wird.

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Möglichkeiten des Gegners zugelassen und hätten durchaus in Rückstand geraten können. Wir haben in der Phase keine Spielkontrolle gehabt“, haderte Sinkiewicz und zielte vor allem auf die größte Siegburger Einschussmöglichkeit hin. Vollkommen freistehend setzte Kai Schusters das Spielgerät aus kurzer Entfernung an den Pfosten (10.). SSV 04-Coach Thomas Klimmeck trauerte dieser Möglichkeit nach: „Wenn wir in Führung gehen, sieht das Spiel ganz anders aus“.