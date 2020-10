Erster Saisonsieg : Bonner SC bezwingt Ahlen mit 3:2

Bonn Der Bonner SC hat am 7. Spieltag der Regionalliga West den ersten Saisonsieg eingefahren und den auch noch gegen einen Aufsteiger.

Vor mehr als 330 Zuschauern übernahmen die Bonner von Beginn an das Spielgeschehen. In der Defensive standen die Bonner gut. Einzig ein Pfostentreffer von Koray Kacinoglu sorgte in der Anfangsphase für Gefahr. Mitte der ersten Halbzeit belohnte sich der BSC für den Aufwand. Marcel Kaiser (22.) und Burak Gencal (29.) brachten die Hausherren in Front. Individuelle Fehler brachten Ahlen jedoch wieder zurück ins Spiel. Mit einem Doppelpack glichen Timon Schmitz (41) und Rene Lindner (45.) innerhalb weniger Minuten unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff aus.