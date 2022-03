Fußball-Regionalliga : Bonner SC bezwingt auswärts Düsseldorf mit 2:1

Foto: Boris Hempel

Düsseldorf Der Bonner SC konnte am Samstag erneut auswärts überzeugen: Gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf kamen die Bonner auf ein 2:1 und konnten sich so auf den 15. Tabellenplatz - der am Ende der Saison den Klassenerhalt sichern würde - vorkämpfen.

Sieben Punkte aus drei Auswärtsspielen – eine Bilanz, die so überhaupt nicht zu einem Abstiegskandidaten passt. Dem 0:0 in Aachen und dem überraschenden 2:1-Erfolg bei Fortuna Köln ließ der Fußball-Regionalligist Bonner SC nun den Auswärtsdreier bei der U 23 von Fortuna Düsseldorf folgen. Im Paul-Janes-Stadion gewann der BSC mit 2:1 (1:0). Beide Tore für die erneut leidenschaftlich auftretenden und spielerisch verbesserten Bonner erzielte Serhat-Semih Güler, der in der 27. und 55. Spielminute traf.

Die Gastgeber verkürzten in der 84. Minute durch Emir Kuhinja auf 1:2. Mit dieser beeindruckenden Ausbeute überholte die Mannschaft von Cheftrainer Markus von Ahlen Alemannia Aachen und verbesserte sich auf den 15. Tabellenplatz, der am Saisonende den Klassenerhalt bedeuten würde.

„Diese Woche war für die Mannschaft ein unfassbarer Kraftakt“, sagte von Ahlen. „Angefangen mit einer 30-minütigen Unterzahl in Aachen, dann beim Tabellenzweiten in Köln alles rausgehauen und dann heute gegen eine spielstarke Fortuna ein 2:1 geholt. In den entscheidenden Momenten haben wir eiskalt zugeschlagen.“ Die Tabelle interessiert von Ahlen nach wie vor wenig. „Das ist jetzt eine nette Zwischenbilanz, mehr nicht.“

Trotz des Dreiers in Köln hatte der Bonner Coach die Startelf im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion auf zwei Positionen verändert. „Wir rotieren, um Verletzungen vorzubeugen“, hatte von Ahlen vor der Partie betont. Und so spielte für Creighton Braun neben BSC-Kapitän Nils Teixeira wieder Maximilian Pommer auf der Doppelsechs. Auch Masaaki Takahara nahm zunächst auf der Bank Platz. Für den Japaner begann Justin Klein, der in Köln gelbgesperrt gefehlt hatte. Die Partie begann erwartungsgemäß. Nach fünf Minuten, in denen fast ausschließlich die Fortuna am Ball war, wagten sich die Gäste zunächst zaghaft aus der eigenen Hälfte, ohne allerdings zum Abschluss zu kommen.

Ein Ballverlust von Nils Teixeira leitete in der 16. Minute die erste gute Torgelegenheit für die Hausherrn ein. Nach dem Zuspiel von Tim Köther, zog Robin Bird aus halbrechter Position ab, scheiterte aber am gut reagierenden Kevin Birk im Bonner Tor. Nur zwei Minuten später musste der Bonner Schlussmann erneut ran.

Diesmal parierte Birk den Schuss von Marcel Mansfeld aus kurzer Distanz. Auch der Nachschuss von Takashi Uchino wurde Beute des BSC-Keepers. Und Birk blieb unter Beschuss, konnte aber auch den Distanzschuss von Köther klären (20.). In der 24. Minute forderten dann die Gäste einen Strafstoß, nachdem Massaman Keita im Düsseldorfer Strafraum zu Fall gekommen war. Aber die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Drei Minuten später sorgte das Duo Albert Bunjaku und Serhat-Semih Güler für die zu diesem Zeitpunkt überraschende Führung für die Gäste.

Der 38-jährige Routinier hatte den besten Bonner Torschützen mit einem gekonnten Zuspiel im Strafraum der Fortuna frei gespielt. Eine Chance, die sich Güler aus spitzem Winkel diesmal nicht entgehen ließ. „Düsseldorf hatte vier Abschlüsse. Wir haben einmal getroffen“, sagte BSC-Sportdirektor Daniel Zillken beim Gang in die Kabine und brachte damit das Spielgeschehen während der ersten 45 Minuten auf den Punkt.

Die zweiten 45 Minuten begannen ähnlich wie die erste Halbzeit verlaufen war. Die Gastgeber bestimmten das Spiel – und der BSC erzielte den nächsten Treffer. Wieder war es Güler, der nach einer Balleroberung und präzisem Zuspiel von Pommer den Ball aus rund zehn Metern halblinker Position in den rechten Torwinkel schweißte. Gorka im Düsseldorfer Tor, der schon während der ersten 45 Minuten kaum etwas zu halten bekam, musste den Ball erneut aus dem Netz holen.

In der 62. Minute waren die Hausherrn an der Reihe, einen Strafstoß zu fordern, nachdem Phil Sieben im Bonner Strafraum zu Fall gekommen war. Aber auch diesmal winkte der Schiedsrichter ab. In der 68. Minute war erneut das Können von Birk gefragt, der den Versuch von Nikell Touglo gekonnt abwehrte. Der Nachschuss von Köther landete am Außennetz. Sechs Minuten vor dem Abpfiff verkürzten die Gastgeber nach einer Ecke und dem Kopfball von Emir Kuhinja noch auf 1:2.

Am kommenden Samstag spielt die von Ahlen-Elf wieder einmal zu Hause. Dann ist im Stadion Pennenfeld die U23 von Borussia Mönchengladbach zu Gast.

Fortuna Düsseldorf U23: Gorka, Uchino, Touglo, Özkan, Geerkens (58. Lovren), Sieben (79. Kuhinja), Bird (58. Sussek), Vukancic, Köther, Mansfeld, Siades (74. Brechmann).

Bonner SC: Birk, Ehret, Keita, Goralski, Afamefuna, Teixeira, Pommer, Klein (84. Berg), Bunjaku (63. Somuah), González (58. Takahara), Güler (83. Braun).