Fußball-Mittelrheinliga Bonner SC bleibt in der Erfolgsspur

Allerdings schien der Treffer zunächst eher die Gastgeber wachzurütteln, als den BSC noch sicherer zu machen. Und so bewahrte Bonns Schlussmann Martin Michel die Gäste in der 29. Minute vor dem Ausgleich. Der Bonner Keeper lenkte den Ball von Amadou Camara an die Latte. Vier Minuten später erhöhte erneut Augusto auf 2:0. Kapitän Marco Königs hatte seinen Vorgänger in Position gebracht. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff vergab Michael Okoroafor zunächst die Großchance, auf 3:0 zu erhöhen. Das holte der Mittelfeldspieler dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten nach. Erneut ging der Assist auf das Konto von Königs.