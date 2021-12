Abstiegsduell gegen KFC Uerdingen : Bonner SC braucht einen Dreier gegen die Rasierklinge

Den ersten Saisonsieg feierten Nils Teixeira und der Bonner SC im Hinspiel gegen den KFC Uerdingen. Foto: Boris Hempel

Bonn Fußball-Regionalligist Bonner SC empfängt den KFC Uerdingen. Coach Björn Joppe warnt vor dem Schlusslicht. Ein Sieg ist für den BSC Pflicht, um weiter über den Abstiegsplätzen zu stehen.

Von Thomas Heinen

Drahtseil, Rasierklinge, schmaler Grat: Für den Fußball-Regionalligisten Bonner SC scheint es keinen sicheren Weg Richtung Klassenerhalt zu geben. Es bleibt eng. Und die Konkurrenz schläft nicht. Die SF Lotte rücken dem BSC nach dem 3:1-Sieg im Nachholspiel gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf bis auf zwei Punkte auf die Pelle. Dabei hat Lotte wie auch die übrige Konkurrenz unter dem Strich mit Ausnahme des KFC Uerdingen noch ein Spiel in der Hinterhand.

Aktuell drückt den Bonnern die 1:6-Klatsche bei Rot-Weiss Essen aufs Gemüt. Dazu kam der erneute Kreuzbandriss beim Kapitän Kris Fillinger, der sich in Essen ohne Einwirkung des Gegners verletzt hatte. „Es tut mir unheimlich leid für Kris, der sich gerade wieder herangekämpft hatte“, sagt Joppe. „Für uns alle ist das ein herber Verlust – auf und neben dem Platz.“ Dabei stünde der Mannschaft von Cheftrainer Björn Joppe gerade jetzt ein dickes Fell gut zu Gesicht. Schließlich steht am Samstag (14 Uhr, Sportpark Nord) im letzten Spiel vor Weihnachten der Abstiegsgipfel gegen das Tabellenschlusslicht KFC Uerdingen auf dem Programm.

„Ein Endspiel, das wir unbedingt gewinnen müssen“, sagt Joppe, der am Montag seinen 43. Geburtstag feierte. „Die Partie in Essen ist abgehakt“, sagen Joppe und BSC-Sportdirektor Daniel Zillken unisono. Im Training unter der Woche ging es laut Joppe zur Sache. „Es war zu spüren, dass sich die Jungs den Frust von der Seele trainieren wollten.“ Das bestätigte auch Zillken, der am Dienstagvormittag das Stadion Pennenfeld, die Aushilfsspielstätte des BSC für sieben Heimspiele im kommenden Jahr, besichtigte. Für alle Beteiligten steht jetzt die Partie gegen den KFC Uerdingen im Fokus. Auch wenn der Gegner abgeschlagen scheint, und der Neun-Punkte-Abzug aufgrund des schwebenden Insolvenzverfahrens, über den möglicherweise erst im Februar oder März entschieden wird, wie ein Damoklesschwert über der Mannschaft von Trainer Alexander Voigt schwebt, gibt der Tabellenletzte nie auf.

„Das Spiel der Uerdinger gegen Oberhausen hat gezeigt, dass die Mannschaft auch nach einem Rückstand weiterkämpft“, sagt Joppe. Auch Zillken warnt: „Jeder einzelne Uerdinger Spieler will natürlich gewinnen und spielt für seine Zukunft in Uerdingen oder bei einem anderen Verein. Die geben also Vollgas. Darauf muss sich die Mannschaft einstellen.“ Dazu passt auch die Ansage von KFC-Kapitän Leonel Kadiata gegenüber dem Onlineportal „Reviersport“: „Das ist schon ein richtungweisendes Spiel. Bei einem Sieg könnten wir das Jahr positiv beenden und mit Schwung wieder ins Training im Jahr 2022 gehen. Bei einer Niederlage würden wir das alles umso mehr und länger mit uns schleppen. Wir fahren nach Bonn, um zu gewinnen.“

Fillinger und Fiedler fallen aus

Gravierende und vor allem nachhaltige Schäden am sicherlich angekratzten Selbstbewusstsein seiner eigenen Akteure befürchtet Joppe hingegen nicht. „Wir haben schließlich in Essen gegen den Tabellenführer verloren. Als die Mannschaft dort am 2:3 schnuppern durfte, ist genau das passiert, was nicht passieren durfte“, sagt der BSC-Coach. „Wir haben den Essenern die Räume angeboten, die sie dann gnadenlos ausgenutzt haben.“