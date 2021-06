Bergisch Gladbach legt Protest ein : BSC braucht doch noch Punkte

Noch einmal alles geben müssen Masaaki Takahara (links) und der Bonner SC am Samstag gegen die U21 des 1. FC Köln. Foto: Boris Hempel

Bonn Der Fußball-Regionalliga West droht ein Nachspiel am grünen Tisch. Der Grund: Es liegen noch Einsprüche einzelner Vereine gegen Spielwertungen vor, wie der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) am Mittwoch offiziell erklärte. Damit gibt es am Samstag noch keinen definitiven Auf- und Absteiger.

Rot-Weiss Essen bestätigte mittlerweile, Einspruch eingelegt zu haben. Dabei geht es wohl um die Spielberechtigungsliste, die die U23 von Borussia Dortmund vor dem Match gegen Rödinghausen eingereicht hatte. Nach zwei positiven Corona-Fällen hatten sich damals zwölf Dortmunder Spieler in Quarantäne begeben müssen. Der BVB, der in der Tabelle vor dem letzten Spieltag am Samstag drei Punkte und zwei Tore vor RWE steht, gab daraufhin an, nicht über die 15 einsatzfähigen Feldspieler zu verfügen. Sind diese vorhanden, muss gespielt werden.

Mittlerweile hat der SV Bergisch Gladbach 09, der am Dienstag mit 1:3 gegen den BVB verloren hatte und damit eigentlich als einziger Absteiger aus der Regionalliga West feststeht, ebenfalls Einspruch beim WDFV eingelegt. In der kommenden Woche soll laut Verband ein Urteil gesprochen werden. Laut „Reviersport“ zweifeln RWE und Bergisch Gladbach an, dass Dortmund seinerzeit keine 15 Spieler mehr zur Verfügung hatte. Sie gehen davon aus, dass der BVB die Corona-Pause ausnutzte, um für die finale Phase der Saison wieder bei Kräften zu sein.

„Wir äußern uns dazu nicht und warten die Entscheidungen des Verbandes ab“, erklärte BSC-Sportvorstand Stefan Krämer zur aktuellen Entwicklung, die auch den BSC tangieren könnte. „Am besten wäre es, wenn wir am Samstag gegen die U21 des 1. FC Köln etwas Zählbares mitnehmen.“ Aktuell hat der BSC gegenüber Bergisch Gladbach fünf Punkte mehr auf dem Konto, ist damit eigentlich gerettet. Sollten Bergisch Gladbach allerdings am grünen Tisch drei Punkte aus der Partie gegen den BVB zugesprochen werden, würde der Vorsprung schrumpfen. Bergisch Gladbach spielt am Samstag gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf.