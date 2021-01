Unter Ausschluss der Öffentlichkeit : BSC gewinnt Trainingsspiel gegen Fortuna Köln mit 5:4

Bonn Nach der Mini-Winterpause hat der Bonner SC wieder sein Training aufgenommen. In einem Trainingsspiel gegen Fortuna Köln siegte der Regionalligist mit 5:4.

Die erste Trainingswoche nach der Mini-Winterpause haben Spieler und Betreuer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC hinter sich. Am kommenden Samstag soll – wenn Wetter und Platzverhältnisse mitspielen – die Mammutaufgabe Klassenerhalt mit dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte beginnen. Die Stimmung im Kader, aus dem sich am Mittwoch kurzfristig noch Burak Gencal in Richtung Wuppertaler SV verabschiedet hat, scheint gelöst.