Innenverteidiger : Bonner SC verpflichtet Matti Fiedler

Bonn Der Bonner SC hat eine weitere Neuverpflichtung bekannt gegeben. In Zukunft wird Matti Fiedler vom Ligakonkurrenten Alemannia Aachen das Team unterstützen.

Die Liste der Neuverpflichtungen mit Regionalligaerfahrung beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC wird länger. Nachdem Mario Neunaber, der sportliche Leiter des BSC, bereits die Verpflichtungen von Yannick Filipovic, Massaman Keita und Leander Goralski verkünden konnte, wechselt mit Matti Fiedler einen weiteren Innenverteidiger in den Sportpark. Fiedler kommt vom Ligakonkurrenten Alemannia Aachen, für die Fiedler insgesamt 92 Spiele bestritt. „Ich habe Lust, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und freue mich auf ein gutes Jahr", sagte der 25-Jährige, der aufgrund von Verletzungen in der abgelaufenen Saison lediglich zehn Spiele für die Alemannia bestritten hatte.

So plant der Bonner SC für die neue Saison

Kaderstruktur und Finanzen : So plant der Bonner SC für die neue Saison

So startet Bonner SC in die Saisonvorbereitung

Trainingsauftakt : So startet Bonner SC in die Saisonvorbereitung

„Wir wünschen Matti Fiedler, wie jedem Spieler in unserem Team, dass er gesund bleibt“, sagte Neunaber. „Trotz seines jungen Alters und der Verletzungsmisere in der letzten Saison verfügt er schon über enorme Erfahrung in der Regionalliga", erklärte der sportliche Leiter des BSC.