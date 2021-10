Ehemaliger Trainer kehrt zum BSC zurück : Daniel Zillken wird neuer Sportdirektor beim Bonner SC

Bonn Nach dem 0:3 gegen die U 23 von Fortuna Düssledof hatte Aufsichtsratsvorsitzende Michael Pieck vehement strukturelle Veränderungen gefordert. Nun lässt der Verein Taten folgen. Der Ex-Trainer Daniel Zillken wird ab dem 1. Januar 2022 hauptamtlicher BSC-Sportdirektor.

Der Bonner SC bekommt einen neuen hauptamtlichen Sportdirektor. Die Funktion ist neu, aber der Neue ist ein guter, alter Bekannter. Daniel Zillken, von Juli 2014 bis November 2018 Cheftrainer des BSC zunächst in der Mittelrheinliga und dann in der Regionalliga, übernimmt am 1. Januar 2022. Bis zum 31. Dezember steht der Aufstiegstrainer von 2016 noch als Chefscout beim Drittligisten FC Viktoria Köln in Lohn und Brot. „Wir sind seit geraumer Zeit in Kontakt und freuen uns sehr, dass ein Fachmann wie Daniel Zillken die Geschicke des BSC in die Hand nimmt“, sagt Dirk Mazurkiewicz, der Vorstandsvorsitzende des BSC. „Die Verpflichtung von Zillken ist eine Investition in die langfristige Professionalisierung des Vereins“, erklärt der BSC-Boss.