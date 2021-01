Bonner SC : Über drei Neuzugänge kann sich BSC-Trainer Björn Joppe freuen

Bonn Der Bonner SC hat auf dem Transfermarkt nochmals zugeschlagen. Vor der Partie beim Spitzenreiter Rot-Weiss Essen an diesem Samstag kann sich Trainer Björn Joppe gleich über drei Neuzugänge freuen.

Vom Drittligisten VfB Lübeck ausgeliehen ist Sören Lippert. Der 21-Jährige ist in der Innenverteidigung zu Hause und könnte bereits an der Essener Hafenstraße zum Einsatz kommen. In der 3. Liga blieb Lippert, der seit dem vergangenen Dienstag beim BSC trainiert und bei Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ausgebildet wurde, bislang allerdings ohne Einsatz. Aus diesem Grund soll er nun in Bonn Spielpraxis sammeln. Ebenfalls in der Innenverteidigung spielt Marian Sarr. Der 25-Jährige wechselt von Carl Zeiss Jena an den Rhein. Sarr, ebenfalls in Dortmund ausgebildet, durchlief bis zur U20 alle deutschen Jugend-Nationalteams und bestritt für den BVB sogar zwei Bundesligaspiele und eine Champions-League-Partie. Sarr kann auf 49 Spiele in der 3. Liga und 54 Begegnungen in der Regionalliga zurückblicken. „Alle neuen Spieler werden uns weiterhelfen“, sagt Joppe.