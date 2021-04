Regionalligist Bonner SC : Die Rettung im Abstiegskampf ist nah

Der Bonner SC gewann am vergangenen Spieltag gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Foto: Boris Hempel

Analyse Bonn Für den Bonner SC könnte sich der Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga West entscheidend entspannen. Zumindest, wenn sich die Fußballverbände des Mittelrheins, Niederrheins und Westfalens dazu entschließen, die Saison in der Oberligen nicht fortzusetzen.

Der Bonner SC bleibt Fußball-Regionalligist. Ein Szenario, dass sich Spieler, Trainer, Funktionäre und vor allem die Anhänger sehnlichst wünschen. Bis es so weit ist, liegt trotz der jüngsten Erfolge noch ein steiniger Weg vor der Mannschaft von Cheftrainer Björn Joppe, die am kommenden Mittwochabend um 19.30 Uhr bei Rot-Weiß Oberhausen ihre aufsteigende Form bestätigen will. Hoffnungen machen das 1:1 in Münster und vor allem der 2:0-Heimsieg am Gründonnerstag gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach. Auf der anderen Seite fehlen aktuell fünf Punkte aufs rettende Tabellenufer.

Allerdings könnte es für den BSC in Sachen Klassenerhalt eine Abkürzung geben. Denn es erscheint immer wahrscheinlicher, dass es für die kommende Spielzeit 2021/2022 keine Aufsteiger aus den Oberligen des Fußballverbandes Mittelrhein (1), des Niederrheins (1) und des westfälischen Fußballverbandes (2) geben wird. Für die Hinterbänkler der Regionalliga hätte das verlockende Konsequenzen: Denn die Zahl der Absteiger reduziert sich gemäß Punkt 3 der Auf- und Abstiegsregelung des Westdeutschen Fußballverbands mit jedem Verein, der nicht aus der fünfthöchsten Spielklasse aufsteigt. Da die 50-Prozent-Wertung als Minimum, um auf sportlichem Wege Aufsteiger zu ermitteln, in allen drei nordrheinwestfälischen Oberligen immer unrealistischer wird, könnte es am Saisonende demnach nur den Tabellenletzten der Regionalliga West treffen.

Der für die Liga verantwortliche Westdeutsche Fußballverband (WDFV) strebt an, die Zahl der Vereine von derzeit 21 sukzessive wieder auf 18 zu reduzieren. In der kommenden Spielzeit 2021/2022 sollen demnach 19 Mannschaften der 4. Liga im Westen angehören. Da am Ende dieser Saison der Meister ohne Relegation in die 3. Liga aufsteigt, wäre diese Zahl ohne Aufsteiger aus den Oberligen bei lediglich einem Absteiger erreicht. „Noch ist allerdings nicht abzusehen, ob die drei Verbände in NRW den Versuch starten, die 50 Prozent-Wertung doch noch zu erreichen, oder die Saison aufgrund der geltenden Corona-Regeln abbrechen“, sagt Michael Schnieders, der Vorsitzende des Spielausschusses im WDFV.

Um auf einen gemeinsamen Stand zu kommen, will sich der WDFV laut Schnieders nach dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, das am 12. April stattfinden soll, mit den Vereinen aus den Verbänden beraten. „Denn erst dann wissen wir über die danach geltenden Regeln Bescheid, die die politischen Gremien beschließen“, sagt Schnieders. „Solange es theoretisch möglich ist, 50 Prozent der Spiele in den Oberligen zu erreichen, werden wir keine Entscheidung treffen.“

Die Absteigerlage bleibt kompliziert

Sollten die Oberligen tatsächlich den seit Anfang November 2020 unterbrochenen Spielbetrieb nicht wieder aufnehmen können, ließe sich die Zahl der Regionalligaabsteiger dennoch nicht festlegen. Denn unmittelbaren Einfluss auf die Zahl der Absteiger aus der Regionalliga West hat laut Schnieders die Zahl der Vereine, die aus der 3. Liga in die 4. Liga im Westen absteigen. Nach aktuellem Tabellenstand ist vor allem der KFC Uerdingen als 16. der Tabelle gefährdet. Dagegen haben sich der MSV Duisburg als Tabellen-14. und Viktoria Köln als Tabellen-10. sportlich stabilisiert. Ginge Uerdingen runter, müssten demnach zwei Vereine den Gang in die 5. Liga antreten.