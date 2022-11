Trainingspause als Belohnung : Bonner SC empfängt am Donnerstag den TuS Königsdorf

Bonn Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC erwartet am Donnerstagabend im Sportpark Nord den TuS Königsdorf. Bei einem Sieg hat BSC-Coach Lukas Sinkiewicz eine besondere Belohnung versprochen.

Lukas Sinkiewicz zieht die Spendierhosen an. Das will der Cheftrainer des Fußball-Mittelrhein-

ligisten Bonner SC aber erst in die Tat umsetzen, wenn seine Mannschaft am Donnerstag (19.30 Uhr, Sportpark Nord) gegen den TuS BW Königsdorf einen weiteren Dreier einfährt. „Bei einem Sieg gebe ich drei Tage trainingsfrei“, hatte der 37-Jährige unmittelbar unter dem Eindruck des 4:0-Erfolgs am Sonntag bei Borussia Freialdenhoven in Aussicht gestellt. Schließlich beginne ja am Freitag die Karnevalssession. Auch deshalb würde sich der achte Saisonerfolg für seine Spieler lohnen.