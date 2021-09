Hiobsbotschaft für den Bonner SC : Enzo Wirtz fällt mit Knieverletzung monatelang aus

Schocknachricht für den Bonner SC: Enzo Wirtz hat sich bei der 1:3-Niederlage bei Wiedenbrück schwer am Knie verletzt. Der Neuzugang fällt für den Rest der Saison aus.

Hiobsbotschaft für den Fußball-Regionalligisten Bonner SC: Neuzugang Enzo Wirtz vom SV Rödinghausen, zweifacher Torschütze beim bislang einzigen Saisonsieg des BSC, dem 3:1-Erfolg gegen den KFC Uerdingen, fällt mit einem Kreuzbandriss und Meniskusschaden für die komplette Saison aus. Der Offensivspieler hatte sich beim 1:3 in Wiedenbrück am vergangenen Samstag während der Partie verletzt, hatte aber bis zu seiner gelb-roten Karte in der 67. Minute weitergespielt.