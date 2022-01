Bonner SC gegen Rot-Weiß-Koblenz : Erstes Spiel für Markus von Ahlen als BSC-Trainer endet unentschieden

Bonn Der Bonner SC hat das erste Spiel unter dem neuen Chefcoach Markus von Ahlen am Samstagnachmittag gegen Rot-Weiß Koblenz mit einem Unentschieden beendet. Das Testspiel endete 1:1.

Intensiv, leidenschaftlich und zumindest punktuell auch mit fußballerischen Akzenten: Markus von Ahlen, der neue Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC , war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 1:1 (1:1) gegen den Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz, dem ersten von drei Testspielen vor dem Start in die Restrunde am 22. Januar beim SV Straelen zufrieden.

„Es war zu sehen, dass der Gegner eingespielter war, schneller und sicherer agiert hat“, urteilte von Ahlen, der insgesamt 21 Spieler nach der ersten gemeinsamen Trainingswoche mit sieben intensiven Einheiten einsetzte. Nur Schlussmann Mark Depta, der in der 65. und 67. Minute mit guten Paraden einen weiteren Koblenzer Treffer verhinderte, spielte durch. Mit der taktischen Ausrichtung konnte von Ahlen in beiden Halbzeiten leben. „Wir haben die Abstände gut gehalten und nach einer halben Stunde mehr nach vorne gemacht. Die zweite Hälfte haben dann beide Teams offener geführt“, sagte der 51-Jährige.

45 Minuten lang durfte sich auch der erste Gastspieler auf Seiten des BSC präsentieren. Hiro Yamada war erst am Donnerstag zur Mannschaft gestoßen und machte keine schlechte Figur. Der 22-jährige Japaner, hatte in seiner Heimat zuletzt für die Universität Keio gespielt. Neben den Langzeitverletzten Enzo Wirtz, Yannick Filipovic und Kris Fillinger fehlte außerdem Serhat-Semih Güler, der sich einer Leistenoperation unterziehen musste.

Markus von Ahlen will mehr Kompaktheit und Konstanz

Die Bonner Führung aus der 41. Minute bekam dann kaum einer der rund 100 Zuschauer an der Josefshöhe mit. Nach einem Zusammenprall zwischen dem Koblenzer Torhüter und Daniel Somuah, führte Somuah den Freistoß schnell aus. Während die Gästeabwehr noch mit der Organisation der Hintermannschaft beschäftigt war, schob Masaaki Takahara den Ball ins verwaiste Koblenzer Tor. Nur zwei Minuten später schloss Jakob Lemmer für die Gäste aus Koblenz einen Konter zum 1:1 ab. Nach dem Seitenwechsel hatte Etienne Mukanya für den BSC nach einem Solo (68.) und einem Freistoß (85.) die klarsten Chancen, auf 2:1 zu stellen. Am kommenden Mittwochabend (18.30 Uhr) trifft der BSC auf dem Kunstrasenplatz an der Josefshöhe auf den Mittelrheinligisten Siegburger SV.