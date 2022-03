Vor Spiel gegen Mönchengladbach : Der Bonner SC hat das sichere Mittelfeld in Aussich

Aktuell überragend ist Serhat-Semih Güler in Form. Zuletzt erzielte er drei Tore in zwei Spielen. Foto: Boris Hempel

Bonn Im Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach bietet sich dem abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten Bonner SC am Samstag die Chance, sich mit einem Sieg weiter aus der Gefahrenzone abzusetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinen

Auch wenn Markus von Ahlen, der Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, die Relevanz des aktuellen und nach wie vor schiefen Tabellenbilds wie gewohnt herunterspielt, macht sich im Umfeld des Viertligisten Zuversicht breit. Nach der herausragenden Bilanz von sieben Punkten aus drei schweren Auswärtspartien in Aachen, bei Fortuna Köln und in Düsseldorf findet sich der BSC im Klassement auf Platz 15 wieder, der nach 38 Spieltagen zum Klassenerhalt reichen würde. Am Samstag (14 Uhr, Stadion Pennenfeld) kommt nun die U 23 von Borussia Mönchengladbach zum Auftakt einer weiteren englischen Woche mit den Spielen am 16. März (19 Uhr, Stadion Zoo) gegen den Wuppertaler SV und dann am Samstag (19. März) beim hochgradig abstiegsgefährdeten VfB Homberg nach Bonn.

Mit dem ersten Dreier im Pennenfeld könnte sich der BSC weiter ins sichere Mittelfeld absetzen, zumal die unmittelbare Konkurrenz von Wegberg-Beeck und Alemannia Aachen am Samstag im direkten Duell aufeinandertreffen. „Natürlich hat die letzte Woche, in der sich die Mannschaft für ihren Einsatz belohnen konnte, gutgetan“, sagt von Ahlen. „Aber wir müssen immer ans Limit gehen, um auch in den nächsten Spielen zu Punkten zu kommen.“

Fest steht, dass von Ahlen das Team mittlerweile auf Kurs gebracht hat. Was mit einer stabilen Defensive begann, setzte sich nun mit zunehmender Torgefahr fort. Zugeschlagen haben vor allem Albert Bunjaku und Serhat-Semih Güler, die alle vier Tore in der vergangenen Woche erzielt haben. Güler traf dreimal, Bunjaku einmal. Zudem legte der Routinier für Güler zweimal auf. Güler revanchierte sich im Kölner Südstadion mit einer Vorlage für Bunjaku. Die beiden harmonieren aktuell prächtig.

„Die Defensive bleibt das Fundament. Und das Spiel nach vorne zu entwickeln, ist im Fußball nun einmal das Schwerste und hängt mitunter von einzelnen Spielern ab“, sagt von Ahlen. Für den 51-Jährigen ist die Effizienz der vergangenen Woche das Resultat harter Arbeit und dosierter Herangehensweise. „Güler hatte schon in der Hinrunde die meisten Treffer erzielt. Trotzdem haben wir nach Verletzung, Operation und Trainingsrückstand lange gewartet, um ihn zu bringen. Wir wollten nicht zu viel riskieren und müssen mit den Kräften haushalten. Der Abstiegskampf wird uns bis zum letzten Spieltag begleiten.“

Und Gülers kongenialer Partner Albert Bunjaku? Der kommt von Spiel zu Spiel immer besser in Tritt und verfügt für von Ahlen genau über die Qualitäten, die für ein effizientes Offensivspiel nötig sind. „Er hat die Ruhe und Qualität, in den gefährlichen Räumen präzise zu passen und abzuschließen.“ Und beide sind in der Lage, sich dem Zugriff des Gegners zu entziehen.

Dass die Mannschaft unter seiner Leitung noch auf den ersten Heimsieg wartet, spielt für von Ahlen hingegen keine entscheidende Rolle. „Wir stehen in jedem Spiel unter Druck, Punkte sammeln zu müssen. Das hat uns in den letzten Spielen eher angetrieben als gehemmt.“