Nächstes Derby gegen SV Siegburg : Bonner SC erzielt reichlich Tore, hat aber zu wenig Punkte

Die nächste Hürde in der Mittelrheinliga wollen Jonas Bergmann (l.) und der Bonner SC gegen den SV Siegburg überspringen. Foto: Boris Hempel

Bonn Der Bonner SC will mit einem Erfolg gegen den SV Siegburg 04 zügig unter die Top 3 der Mittelrheinliga vorrücken.

Von Thomas Heinen

Aktuell hat Lukas Sinkiewicz, der Cheftrainer des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC wenig zu kritisieren. Die Aufgabe in der ersten Runde des Verbandspokals löste der BSC gegen den Landesligisten Breinig mit 7:0. Und auch der Knoten in der Liga, was die Auswärtsspiele anbetraf, ist aufgegangen. Mit dem 8:1 im Stadtderby beim FC Blau-Weiß Friesdorf landeten die Bonner den höchsten Auswärtssieg in einem Punktspiel überhaupt.

In der Mittelrheinliga stehen mittlerweile 30:10 Tore zu Buche. Damit stellt der BSC den torhungrigsten Sturm und gemeinsam mit dem Tabellenführer Borussia Freialdenhoven die beste Abwehr der Liga. „Nur die Punkteausbeute aus zehn Spielen passt noch nicht ganz“, sagt Sinkiewicz mit Blick auf die anstehenden Aufgaben. Im vorgezogenen Derby am Samstag (18 Uhr, Sportpark Nord) gegen den Siegburger SV soll der sechste Saisonsieg folgen.

„Das ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, denn wir wollen so schnell wie möglich unter die Top3“, fordert der BSC-Coach. Sorgen, dass seine Spieler nach der jüngsten Trefferflut die Bodenhaftung verlieren könnten, hat der Bonner Trainer nicht. „Wir wissen, was auf uns zukommt. Eine Mannschaft wie Siegburg ist bei einem guten Tag in der Lage, jeden zu überraschen. Das hat das Team in dieser Saison schon bewiesen.“ Zuletzt gelang das der Mannschaft von Trainer Thomas Klimmeck mit dem 3:1-Erfolg gegen den FC Wegberg-Beeck. Das war die erste Partie des neuen Siegburger Trainers. Danach folgten eine Niederlage und zuletzt das Remis gegen Hürth. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen den BSC“, sagt Klimmeck. „Das ist für uns eine tolle Herausforderung. Meinen Jungs muss ich vor diesem Duell nicht viel sagen.“

González und Leo Augusto wieder topfit

Auf der anderen Seite hätten laut Sinkiewicz seine Spieler in den letzten beiden Pflichtspielen gezeigt, dass sie 90 Minuten die Konzentration hochhalten können. „In Friesdorf waren wir von Beginn an voll da und auch in der zweiten Halbzeit mit Ausnahme des Gegentreffers hochkonzentriert. Deshalb ging der Sieg auch in dieser Höhe absolut in Ordnung.“ Für das Derby scheint der Regionalligaabsteiger also gut gewappnet. Zumal mit Rudolf González und dem lange verletzt fehlenden Leo Augusto zwei Schlüsselspieler wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Auch Ergün Yildiz, der in Friesdorf verletzt passen musste, gehört am Samstag wieder zum Kader. Damit hat Sinkiewicz im Derby gegen Siegburg die sprichwörtliche Qual der Wahl. „Das ist für jeden Trainer eine erfreuliche Situation“, sagt der BSC-Coach. „So kann ich für alle Spieler die entsprechenden Reize setzen.“