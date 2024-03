BSC bei Fortuna Köln II Bonner SC fährt ohne Glatzel zum Favoritenschreck

„Ein schlechter Witz und völlig inakzeptabel“, bewertet Glatzel die Reaktion des Spielleiters einige Tage später. „Offenbar hätte ich den Platz nicht betreten dürfen.“ Gegen die Konsequenz, nämlich ein Spiel Sperre, kann der Bonner Cheftrainer allerdings nichts unternehmen. Und so muss Glatzel am Sonntag beim Gastspiel seines BSC bei der Zweitvertretung von Fortuna Köln ab 15.30 Uhr hinter die Bande, darf den Innenraum des Kunstrasenplatzes am Südstadion nicht betreten.