Erfolg in Freialdenhoven Bonner SC fährt unter Glatzel den nächsten Sieg ein

In der Startelf nahm Glatzel zwei Änderungen vor. Für Maximilian Decker spielte Massaman Keita in der Bonner Innenverteidigung. Statt Hendrik Strobl stürmte Burak Yesilay. Von Beginn an entwickelte sich auf dem engen Kunstrasenplatz in Freialdenhoven ein intensives, aber chancenarmes Spiel. Die ersten gut 20 Minuten dominierten die Gäste, ohne allerdings für Gefahr vor dem Tor von Yannik Marko sorgen zu können.