Aggressive Fans nach Spiel in Königsdorf Bonner SC droht reichlich Ärger nach schweren Ausschreitungen

Sportlich ist die Saison für den Bonner SC gelaufen. Der erhoffte Aufstieg in die Fußball-Regionalliga ist nach dem 1:2 beim TuS BW Königsdorf nicht mehr realisierbar, das große Saisonziel damit verpasst. Doch nun droht dem Club auch noch reichlich Ärger, denn nach dem Spiel in Königsdorf kam es auf dem Platz zu Ausschreitungen, an denen auch ein Bonner Spieler beteiligt war. Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat den BSC bereits angeschrieben und zu einer Stellungnahme zu den Ereignissen aufgefordert. Dem Club droht eine hohe Geldstrafe und dem Spieler eine lange Sperre.