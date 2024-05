BSC im Finale des Mittelrheinpokals Glauben an die eigene Stärke beim Bonner SC

Am Samstag trifft der BSC um 13.45 Uhr im Sportpark Höhenberg, der eigentlichen Heimspielstätte von Viktoria Köln, auf den Meister der Regionalliga, Alemannia Aachen. „Die Rollen sind in diesem Finale sicher klar verteilt“, sagt der heutige BSC-Trainer Sascha Glatzel. „Dennoch sind wir selbstbewusst und glauben an die eigene Chance.“ Neben Zillken sind auch einige andere Akteure beim Bonner SC mit von der Partie, die schon vor sieben Jahren eine Rolle spielten. Drei Spieler aus dem aktuellen Kader gehörten auch damals schon der Mannschaft an. Torwart Martin Michel und Rechtsverteidiger Adis Omerbasic spielten 2017 gegen Fortuna Köln über die volle Distanz. Michel dürfte in seiner Rolle als aktueller Pokaltorwart auch am Sonntag den Vorzug vor Stammkeeper Kevin Birk erhalten. Auch mit Omerbasic und Markus Wipperfürth, damals zwar Teil der Mannschaft, aber nicht im Finalkader, ist zu rechnen. Neben den drei aktiven Spielern gehörten damals ebenfalls der heutige Co-Trainer Gordon Addai und Torwarttrainer Andy Hubert zur Mannschaft.