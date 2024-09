BSC gastiert im Derby beim FC Hennef 05 „Da treffen Welten aufeinander“

„Da treffen doch Welten aufeinander. Während der BSC in jeder Beziehung professionell denkt und agiert, kämpfen wir in dieser Saison ums sportliche Überleben“, sagt Hennefs Coach Fatih Özyurt. In der Tat ist die Kluft zwischen den beiden Vereinen in den zurückliegenden zwei Spielzeiten riesengroß geworden.