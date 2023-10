Bonner SC empfängt den Siegburger SV 04 Ein richtungweisendes Derby

Da könnte der Bonner Cheftrainer tatsächlich recht haben, denn der SSV 04 setzte sich am Dienstag im Sieg-Pokalfinale deutlich mit 4:0 gegen den Landesligisten TuS Mondorf durch. „Wir haben zehn Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen“, berichtet SSV-Trainer Alexander Otto, für den der Sieg am Dienstag der erste Erfolg mit seiner neuen Mannschaft war. „Danach lief es für uns richtig gut.“ Für Otto hat sich die Mannschaft in den jüngsten Spielen in die von ihm gewünschte Richtung entwickelt und gefestigt. So kam Siegburg trotz 70-minütiger Unterzahl in Freialdenhoven zu einem 2:2-Unentschieden.