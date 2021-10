BSC siegt 3:2 gegen Siegburger SV : Teuer erkaufter Testspielsieg für den Bonner SC

Bonn Fußball-Regionalligist Bonner SC hat ein Testspiel gegen den Siegburger SV mit 3:2 gewonnen – muss in den kommenden Wochen aber wohl auf einen wichtigen Akteur verzichten.

„Egal gegen wen, Siege tun immer gut“, sagte der BSC-Trainer im Hinblick auf das immens wichtige Duell am Samstag (14 Uhr, Sportpark Nord) gegen den VfB Homberg, einen der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, aus dem sich der BSC ja bekanntlich heraushalten wollte. Nach acht Niederlagen in zehn Punktspielen hilft am Samstag nur ein Dreier, um den Abstand zum rettenden Tabellenufer nicht noch größer werden zu lassen. „Leider sind wir wieder mittendrin“, sagte der BSC-Vorstandsvorsitzende Dirk Mazurkiewicz. Das wollen wir in den nächsten Wochen ändern.“ Trotz der sportlich erneut prekären Situation bleibt es hinter den Kulissen beim BSC allerdings erstaunlich ruhig. „Uns sellt sich die Trainerfrage nicht“, betont Mazurkiewicz.