Bonner SC 1:5 im Test : Sinkiewicz sieht noch einige Arbeit

Bonn Der Bonner SC verliert sein Testspiel gegen den TSV Steinbach mit 1:5. BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz sieht noch einiges an Arbeit auf den BSC zu kommen.

Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC hat noch ein wenig Zeit, bevor es am 20. August beim FC Hürth erstmals um Punkte für das Unternehmen Wiederaufstieg geht. BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz dürfte über dieses Zeitpolster froh sein. Denn beim 1:5 (1:5) im drittletzten Test gegen den Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach hatte der 36-Jährige vor allem in der Abwehrarbeit Schwächen ausgemacht.

„Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen“, sagte der BSC-Coach nach der Partie. „Und die Gegentore sind zu einfach gefallen.“ Aber es war nicht alles schlecht, was der Bonner Trainer über die 90 intensiven Minuten gesehen hatte. „Wichtig war auch, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit mutig und gut mitgespielt haben. Mit zunehmender Spielzeit fehlte dann die Kraft“, erklärte der BSC-Trainer.

Die neue Verstärkung des Bonner SC hat bereits 16 Mal in der Zweiten Liga gespielt. Dan-Patrick Poggenberg wechselt von Regionalligist Fortuna Köln in die Bundesstadt.

Neuverpflichtung Dan-Patrick Poggenberg : Zweitligaerfahrener Offensivspieler verstärkt den Bonner SC Die neue Verstärkung des Bonner SC hat bereits 16 Mal in der Zweiten Liga gespielt. Dan-Patrick Poggenberg wechselt von Regionalligist Fortuna Köln in die Bundesstadt.

Das zwischenzeitliche 1:2 hatte Neuzugang Burak Yesilay in der 37. Minute erzielt. Allerdings traf der BSC auf dem Rasenplatz des Oberkassler FV auf einen hochkonzentrierten und effektiven Gegner. Für Steinbach war die Partie gegen den BSC die Generalprobe. Am kommenden Sonntag beginnt die Saison für den Regionalligisten mit dem Spiel bei der SG Fulda-Lehnerz. Der BSC testet am kommenden Freitag um 19 Uhr beim 1. FC Spich, bevor am Dienstag, 9. August, das Kreispokalspiel beim FC Pech ansteht.