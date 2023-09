Bonner SC spielt beim VfL Vichttal „Genau der richtige Gegner“

Entsprechend deutliche Worte und klare Ansagen waren in den letzten Tagen auf die Bonner Spieler eingeprasselt. Ob die Appelle Wirkung erzielt haben, wird sich am Samstag im Auswärtsspiel beim VfL Vichttal erweisen. „Vichttal ist für uns in der gegenwärtigen Situation genau der richtige Gegner“, sagt der BSC-Coach. Der Tabellenvierte knüpft aktuell an die starken Leistungen der Vorsaison an, gilt für jedes Team als echter Prüfstein. In der abgelaufenen Spielzeit kassierte der BSC, damals noch unter Trainer Lukas Sinkiewicz, die erste Saisonniederlage in Vichttal.