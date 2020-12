Fußball-Regionalliga West : Bonner SC geht mit Sanchez und Addai in die englische Woche

Bonn Das Interims-Trainerduo Lino Sanchez und Gordon Addai wird den Bonner SC auch in den anstehenden drei Ligaspielen betreuen. Am Samstag trifft das Team auf Alemannia Aachen.

Gestern meldete der BSC zumindest, dass der Vereine mit beiden in die englische Woche mit den Spielen in Aachen, Mönchengladbach und gegen den 1. FC Köln geht. BSC-Sportdirektor Mario Neunaber sucht gemeinsam mit Sportvorstand Stefan Krämer und dem BSC-Vorstandsvorsitzenden Dirk Mazurkiewicz noch nach einem neuen Cheftrainer und Nachfolger des vor knapp zwei Wochen beurlaubten Thorsten Nehrbauer

Ursprünglich wollte das BSC-Trainerfindungs-Gremium den neuen Übungsleiter bereits Anfang dieser Woche vorstellen. Nun wird sich das Prozedere verlängern. Weil der Verein nicht in Hektik verfallen muss. „Wir führen gute Gespräche und befinden uns auf der Zielgeraden, was den neuen Cheftrainer angeht”, sagt Krämer: „Wir werden zeitnah eine Lösung präsentieren, erst unsere Gremien und dann die Öffentlichkeit informieren.” Neunaber ergänzt: „Wir können uns diese notwendige Zeit für die abschließenden Gespräche nehmen, da Lino Sanchez und Gordon Addai hervorragend mit der Mannschaft arbeiten. Beide werden die Mannschaft auf die nächsten Spiele vorbereiten.“

Brunetto ist kein Kandidat mehr

Selbst wenn der neue Trainer gefunden sei, müsse man sich fragen, ob es Sinn mache, dass der Neue das Team in der Kürze der Zeit übernimmt. Einer der aussichtsreichen Kandidaten, zu denen auch Weltmeister Jürgen Kohler und Sascha Glatzel, der Trainer des Mittelrheinligisten FC Hennef 05, gehören sollen, hat bereits am vergangenen Sonntag abgesagt. Giuseppe Brunetto, Coach des Mittelrheinligisten 1. FC Düren, stand in der BSC-Trainerwunschliste offenbar ganz oben, winkte aber wohl aufgrund der nicht zu stemmenden Doppelbelastung von Job und BSC-Trainertätigkeit am Sonntag ab.