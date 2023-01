Testspiel : Bonner SC gelingt 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf U23

Foto: Boris Hempel

Bonn Im ersten Vorbereitungsspiel einer langen Testspielserie, drei Tage nach dem Trainingsauftakt, hat der Bonner SC am Samstagnachmittag gegen den Regionalligisten Fortuna Düsseldorf U23 ein 2:2-Unentschieden erreicht.

Zeit ist noch reichlich. Erst am 3. März startet der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC mit dem Heimspiel gegen den FC Hürth in die Rückrunde. Dennoch bat BSC-Cheftrainer Lukas Sinkiewicz seine Schützlinge schon am vergangenen Mittwoch zum Leistungstest, der übrigens laut dem BSC-Coach „ordentliche Werte“ zu Tage förderte. Am Donnerstag begann der 37-Jährige mit dem Balltraining. Dass der BSC vor der Konkurrenz in die Rückrundenvorbereitung startet, hat auch ein Stück weit mit dem ersten Testspielgegner zu tun, der U23 von Fortuna Düsseldorf. „Die Fortuna hatte angefragt, ob wir schon am 7. Januar gegeneinander spielen könnten“, erzählte Sinkiewicz.

Der 37-Jährige musste nicht lange überlegen, dem Wunsch des Regionalligisten zu entsprechen. Schließlich arbeitete Sinkiewicz vor seinem ersten Engagement als Cheftrainer vier Jahre als Assistent von Fortunas U23-Coach Nicolas Michaty. „Dafür machen wir Anfang Februar fünf Tage Pause“, versprach der Bonner Coach.

Und so lieferte der Fünft- gegen den Viertligisten rund zwei Monate vor dem ersten Punktspiel 2023 auf dem Kunstrasenplatz an der Josefshöhe ein ansehnliches erstes Testspiel ab, das nach 90 Minuten mit einem 2:2 (1:0) endete. „Vor allem in der ersten Hälfte haben wir ein gutes Spiel abgeliefert“, sagte Sinkiewicz nach dem Schlusspfiff.

10 Bilder Testspiel Bonner SC gegen U23 von Fortuna Düsseldorf

Samir Malaab hatte den BSC zwei Minuten vor dem Pausenpfiff in Führung geschossen. Kurz danach vergab Rudolf González die Gelegenheit, sogar mit 2:0 in Führung zu gehen. Zuvor hatten die Düsseldorfer, bei denen in der Innenverteidigung in den ersten 45 Minuten der langjährige Profi Adam Bodzek die Fäden zog, eine Reihe von Torchancen liegengelassen.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Hausherren gut dagegen, mussten aber in der 55. Minute den Ausgleich durch Nicolas Hirschberger hinnehmen. „Düsseldorf war in vielen Szenen einfach handlungsschneller“, stellte Sinkiewicz fest.

Zwei Minuten vor Schluss schien dann auch die Partie zugunsten der Gäste entschieden. Justin Noah Seven hatte nach Vorlage des Ex-Bonners Luis Monteiro das 2:1 erzielt. Aber in der Schlussminute spitzelte Burak Yesilay den Ball doch noch zum insgesamt leistungsgerechten 2:2 über die Linie.

Am kommenden Samstag trifft der BSC um 14 Uhr entweder im Sportpark Nord oder erneut auf Kunstrasen im zweiten Test auf einen weiteren Viertligisten. Zu Gast ist dann der 1. FC Düren, in deren Reihen einige ehemalige BSC-Akteure mitwirken werden.