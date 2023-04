Mittelrheinliga Gelungener Einstand des neuen BSC-Trainers Giuseppe Brunetto

Wären im Sportpark Nord ähnlich viele Fotografen anwesend, wie in einem gewöhnlichen Spiel in der Fußball-Bundesliga, dann wären die Objektive vor, während und vor allem nach dem Spiel auf Giuseppe Brunetto gerichtet, dem neuen Coach des Mittelrheinligisten Bonner SC. So war es am Ende nur ein Objektiv, dass den Jubel des 50-Jährigen nach der Partie gegen den Tabellendritten VfL Vichttal vor 655 Fans einfing. Freuen durfte sich Brunetto in seinem ersten Spiel als verantwortlicher BSC-Trainer über den knappen 1:0 (1:0)-Erfolg, der den BSC vorerst dank des besseren Torverhältnisses vor Vichttal auf Tabellenplatz drei hievt. Das Tor des Abends erzielte Jonas Berg in der 38. Minute.