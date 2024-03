Souveräner Auswärtssieg Bonner SC gewinnt 4:0 beim FC Hürth

Die Gäste hielten mit ihren Absichten, endlich mal wieder drei Zähler aus Hürth mitzunehmen, nicht lange hinter den Berg. Bereits in der 5. Minute sorgte Jonas Berg nach einer gelungenen Einzelaktion mit einem Schlenzer ins lange Eck für die frühe Bonner Führung. Ein Treffer, der dem BSC zur rechten Zeit die nötige Sicherheit für einen am Ende blitzsauberen Auswärtsauftritt geben sollte. Es dauerte bis zur 22. Minute, ehe Augusto seine Schussstärke einmal mehr mit einem direkt verwandelten Freistoß eindrucksvoll unter Beweis stellte. Bereits in dieser Phase der Partie schienen den Hausherren an diesem Nachmittag die Mittel zu fehlen, dem BSC ernsthaft Paroli zu bieten Die Spielkontrolle gehörte längst den Gästen. Lediglich Bastian Porschen tauchte in Halbzeit einmal gefährlich vor BSC-Schlussmann Kevin Birk auf, rutschte aber am Ball vorbei.