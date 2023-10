Trainerwechsel zeigt Wirkung Bonner SC gewinnt 4:1 gegen Frechen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte ein Standard die Gastgeber zurück ins Spiel. Nach einer Ecke von Augusto drückte Berg den Ball zum 1:1 aus kurzer Entfernung über Linie. Kurz zuvor war Yesilay ebenfalls nach einer Ecke per Kopf an SpVg.-Schlussmann Stich gescheitert. Nur drei Minuten später profitierte Berg beim 2:1-Führungstreffer von einem katastrophalen Fehler in der Frechener Innenverteidigung. Die Partie nahm nun richtig Fahrt auf. Praktisch im Gegenzug verhinderte Birk im Bonner Tor gegen Tobias Stecker das 2:2 (57.). Auch gegen Friesdorf war Birk auf dem Posten (60.). Wenig später musste Strobl das 3:1 nach Vorarbeit von Berg machen. Aber ein Frechener Abwehrbein lenkte den Ball noch an die Unterkante der Latte (61.). Ein weiterer Standard brachte schließlich die Entscheidung. Nach Freistoß von Kapitän Maximilian Pommer erzielte der für den verletzten Leander Goralski eingewechselte Maximilian Decker per Kopf das 3:1 (80.). Für den Schlusspunkt sorgte Nam-Ju Lee in der Nachspielzeit.