Finale im Sportpark Nord Bonner SC gewinnt den Kreispokal

Was Glatzel nach dem 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln 2 bereits angekündigt hatte, setzte der BSC-Trainer gegen Merten in die Tat um. Der 48-Jährige hatte sich ausdrücklich bei den Spielern bedankt, die den Finaleinzug mit dem 2:1-Sieg in Bornheim möglich gemacht hatten. Und so blieb aus der Startelf vom Sonntag lediglich Leon Augusto übrig, der allerdings auch in Bornheim mit dabei war. Auch Mertens Trainer Kilic rotierte gegenüber der Partie in Pesch. Fünf Akteure aus der Startelf gegen den BSC standen auch in Pesch von Beginn an auf dem Platz.