Fußball-Regionalliga : Bonner SC nach Sieg gegen Gladbach nicht mehr Letzter

Jubel nach dem 1:0-Führungstreffer: Nils Teixeira (l.) und Torschütze Daniel Somuah. Foto: Boris Hempel

Bonn Neue Hoffnung im Abstiegskampf: Der Bonner SC hat am Donnerstag das Spiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gewonnen und damit die Rote Laterne vorerst an Ahlen weitergegeben. Dabei musste der BSC lange zittern.

Der Bonner SC ist im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga wieder im Geschäft. Nach dem achtbaren 1:1 bei Preußen Münster legte die Elf von Cheftrainer Björn Joppe mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die U 23 von Borussia Mönchengladbach nach – der erste Heimsieg seit dem 14. November, dem 1:0 gegen den SV Rödinghausen. Das 1:0 für den BSC erzielte Daniel Somuah, der schon in Münster getroffen hatte in der 49. Minute. Kurz vor dem Abpfiff legte Serhat-Semih Güler das 2:0 nach. In der Tabelle ließ der BSC mit diesem Dreier Rot-Weiß Ahlen wieder hinter sich.

Die Frage, wer den gelbgesperrten Sören Lippert gegen den Fohlen-Nachwuchs in der Innenverteidigung ersetzen könnte, beantwortete Joppe mit einem Experiment. Rudolf González, ansonsten meist als Rechtsverteidiger mit reichlich Drang nach vorne unterwegs, rückte neben David Winke und Marian Sarr in die Dreierkette des Schlusslichts. Der Winterneuzugang hatte in Münster noch gefehlt, war aber mittlerweile gesund von der Länderspieltour mit der Dominikanischen Republik nach Bonn zurückgekehrt. Wenn González auf der rechten Seite marschierte, sicherte Nils Teixeira ab. Weitere Anlässe, an der Elf zu rütteln, die beim 1:1 in Münster nur knapp am Dreier vorbeigeschrammt war, sah der BSC-Trainer erwartungsgemäß nicht.

Und wie in Münster setzte die Heimelf die Vorgabe ihres Trainers, früh zu pressen und so den Spielaufbau des Gegners zu unterbinden, von Beginn an in die Tat um. Die Gäste legten notgedrungen den Rückwärtsgang ein. Dem BSC gelangen viele Ballgewinne. Auch die Zweikampfquote sprach für die Hausherrn. Was fehlte, waren zwingende Aktionen in der Nähe oder im Mönchengladbacher Strafraum. Ein Mangel, den Joppe nicht zum ersten Mal zur Kenntnis nehmen musste. Allenfalls Halbchancen durch Marcel Damaschek und Marcel Kaiser sprangen neben einer Vielzahl von Ecken in den ersten 30 Minuten heraus.

Zu wenig für den Aufwand, den der BSC – durchaus erfolgreich – im Mittelfeld betrieb. Symptomatisch die 35. Minute: Eine Kombination über Damaschek und Daniel Somuah nach Balleroberung landete bei Teixeira, dessen zu zögerlicher Versuch aus rund zehn Metern im Abwehrdickicht der Gäste hängen blieb. Da Mönchengladbachs Nachwuchs offensiv so gut wie gar nicht stattfand, war das 0:0 zur Pause das logische Ergebnis.

Foto: Boris Hempel 17 Bilder Bonner SC - Borussia Mönchengladbach U23

Zu Beginn der zweiten Hälfte ersetzte Alexander Tackie Sai den bemühten aber wenig effizienten Masaaki Takahara. Während Torchancen in den ersten 45 Minuten rares Gut waren, legten beide Teams nach dem Seitenwechsel diesbezügliche Zurückhaltung ab. In der 48. Minute musste Mönchengladbachs Schlussmann dann auch erstmals sein Können unter Beweis stellen. Den Freistoß lenkte Jan Olschowsky gekonnt über die Latte. Nach der anschließenden Ecke hatte der Keeper der Gäste gegen den entschlossenen Versuch von Somuah allerdings keine Chance. Joppes Hoffnungsträger im Angriff drosch den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte (49.).

Zehn Minuten später verpasste Serhat-Semih Güler die Chance nachzulegen. Der Kopfball des Bonner Mittelstürmers nach Flanke von González geriet allerdings zu unplatziert. In der 69. Minute musste Sarr mit einer Muskelverletzung passen. Für den Innenverteidiger rückte Damaschek in die Dreierkette. Der eingewechselte Daniel Schaal übernahm Damascheks Rolle als Linksverteidiger. Die nächste Gelegenheit die angespannten Nerven der Gastgeber zu beruhigen, verpasste Sai, der in der 76. Minute über den Ball schlug. In der 83. Minute entschärfte auf der anderen Seite BSC-Schlussmann Jonas Hupe den gefährlichen Aufsetzer von Famana Quizera. In der Schlussminute machte Güler mit dem 2:0 alles klar. Am kommenden Mittwoch muss der BSC bei Rot-Weiß Oberhausen antreten.

Bonner SC: Hupe, Sarr (70. Schaal), Winke, González, Damaschek, Teixeira, Bilogrevic (50. Ehret), Takahara (46. Sai), Kaiser (88. Monteiro), Somuah, Güler.

Borussia Mönchengladbach U 23: Olschowsky, Kurt, Mayer, Italiano (61. Quizera), Lockl, Noß (46. Niehues), Scally, Schroers (68. Steinkötter), Lieder, Reitz (87. Bongard).

Tore: 1:0 Somuah (49.), 2:0 Güler (90.).