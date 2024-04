Fußballmittelrheinliga BSC gewinnt gegen Frechen mit 2:0

So stand der Ex-Ahlener in der 70. Minute alleine vor Lukas Betz, scheiterte aber am Frechener Schlussmann. Strobls Schuss wurde im letzten Moment noch abgefälscht. Und so mussten die mitgereisten Bonner Fans bis zur 80. Minute warten, ehe Strobl mit seiner Flanke Markus Wipperfürth fand. Der Linksverteidiger drückte den Ball aus rund fünf Metern über die Linie. Betz, der zuvor die eine oder andere Bonner Gelegenheit zunichtegemacht hatte, hatte diesmal keine Chance. In der 17. Minute hatte Frechens Keeper gegen Michael Okoroafor gerettet. Der Kopfball von Massaman Keita flog nur knapp am Frechener Gehäuse vorbei (58.). „Bis zum Tor haben wir alles richtig gemacht“, sagte Glatzel. „Aber immer wieder war ein Frechener Fuß dazwischen.“ Umso befreiender wirkte der zweite Bonner Treffer, den Jonas Berg für Gonzalez vorbereitet hatte. „Es ist beeindruckend, wie dominant die Mannschaft immer wieder auftritt“, lobte der Bonner Sportdirektor. Das dürfte auch im nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Schafhausen ähnlich aussehen.