Mittelrheinliga Bonner SC gewinnt gegen Germania Teveren mit 3:1

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn verpasste Creigthon Braun das 3:1 für die Gäste. Das besorgte dann Pommer mit einem technisch anspruchsvollen Drehschuss ins lange Eck (49.). Damit war die Partie bereits früh entschieden. Der BSC schaltete in den Verwaltungsmodus. Bis auf eine Chance von Okoroafor (59.) passierte vor und in beiden Strafräumen nicht mehr viel. Am Mittwoch (19.30 Uhr, Sportpark Pennenfeld) trifft der BSC im Kreispokalviertelfinale auf den Landesligisten Fortuna Bonn. Das nächste Ligaspiel gegen den FC Hürth wurde aufgrund eines DFB-U17-Turniers im Sportpark Nord auf den 24. Oktober verlegt.