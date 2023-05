Fußball-Mittelrheinliga Bonner SC darf weiter vom Aufstieg träumen

Großartige Gründe, an der Startelf zu rütteln, hatte Brunetto nicht. Dennoch gab es eine Änderung. Maximilian Decker begann für Bilal Ksiouar und bildete neben Massaman Keita die Bonner Innenverteidigung. Vollgas von der ersten Sekunde an hatte der Bonner Trainer vor der Partie gefordert. Die erste Chance hatten allerdings die Gastgeber durch Shin-Young Hwang, der allerdings volley über das Tor zielte (5.). Auf der anderen Seite verbuchte Jonas Berg per Kopf den ersten Bonner Abschluss (6.). In der Folge näherten sich die Gäste langsam an. Die bis dahin beste Gelegenheit vergab Ergün Yildiz, der nach Zuspiel von Samir Malaab an Viktoria-Schlussmann Philipp Hermann scheiterte (15.). 60 Sekunden später vergab Daniel Somuah freistehend per Kopf.