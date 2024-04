Fußball-Mittelrheinliga Bonner SC gewinnt mit 4:0 gegen Union Schafhausen

Die Saison 2023/2024 wird für den Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC womöglich als die „Unvollendete“ in die Geschichte eingehen. Denn trotz der Punkte 39, 40 und 41 seit dem Amtsantritt von Trainer Sascha Glatzel durch den 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC Union Schafhausen ist Tabellenplatz eins für den BSC zwei Spiele vor dem Saisonende nicht mehr zu erreichen. Durch den gleichzeitigen 3:0-Erfolg von Eintracht Hohkeppel gegen den SV Bergisch Gladbach 09 ist die Mannschaft aus dem Bergischen vom Aufstiegsplatz nicht mehr zu verdrängen. Einzig die Entscheidung des Westdeutschen Fußballverbands über die Lizenzvergabe könnte dem BSC noch in die Regionalliga verhelfen. Dazu sollte der Tabellenzweite die beiden Partien gegen Freialdenhoven und in Endenich gewinnen und darauf hoffen, dass die Konkurrenz aus Frechen und Vichttal nicht noch vorbeizieht. Beide Clubs haben noch jeweils ein Spiel mehr in der Hinterhand. Jonas Berg mit einem Doppelpack in der 27. und 45. Minute sowie Serhat Koruk per Foulelfmeter (50.) und Rudolf Gonzalez (70.) setzten die Ungeschlagen-Serie der Bonner fort. Kurz vor der Pause hatte Schafhausens Kapitän David Jennissen Rot gesehen.